Brescia, consigliere comunale indagato per maltrattamenti sulle figlie | Arrestato il figlio per abusi sulle sorelle

Il consigliere comunale di Brescia Balwinder Singh, 49enne di origini indiane, nella città lombarda da 24 anni ed eletto alle ultime elezioni nella lista "Fabio Rolfi Sindaco", sarebbe indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti delle figlie. Lo riporta il Corriere della Sera. Nei confronti dell'uomo e della moglie il gip ha disposto il braccialetto elettronico e i due non possono avvicinarsi alle due figlie, già maggiorenni, che ora sono in comunità. Nell'ambito dell'inchiesta è stato arrestato alcuni giorni fa uno dei figli della coppia, accusato di violenza sessuale sulle sorelle. Il giovane, di 26 anni, si trova in carcere.