Brescia, per vedere i compiti in classe dei figli bisogna pagare fino a 1 euro: genitori infuriati

Scoppia la polemica all'Istituto comprensivo Nord 2 di Brescia, dove circa 1.600 famiglie si sono viste comunicare che, per poter visionare i compiti in classe dei figli, dovranno presentare una formale richiesta di accesso agli atti e versare un contributo economico pagando da 0,25 a 1 euro a pagina. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, una circolare firmata dalla dirigente scolastica spiega che "gli elaborati scritti degli alunni sono atti amministrativi e devono essere conservati in originale presso la sede istituzionale". Di conseguenza, i compiti corretti non potranno essere inviati a casa. Per ottenere una copia, i genitori dovranno quindi compilare un modulo di richiesta e allegare il pagamento previsto per legge. La decisione, come era prevedibile, ha provocato malumori e proteste tra le famiglie, che denunciano una burocrazia eccessiva.