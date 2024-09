Compiti per le vacanze, solo uno studente su cinque li ha fatti tutti e senza copiare neanche una virgola. Ma si tenta il recupero last minute

L’obiettivo dei ragazzi, in fondo, non è tanto quello di restare in allenamento bensì quello di avere le carte in regola in vista della verifica da parte dei prof. Per questo, come detto, solo un esiguo 6% sostiene di non curarsi del giudizio dei docenti. Tutti gli altri, invece, stanno approfittando delle prime giornate di lezione, in teoria più morbide, per recuperare il terreno perduto. Tra chi non ha portato a termine la missione, il 44% è certo di farcela in tempo utile per la consegna, il 43% spera di riuscire nell’impresa, a cui si aggiunge un 7% che non volendosi piegare alla logica dei compiti per le vacanze sta copiando di sana pianta gli esercizi.