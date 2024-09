Caro scuola: tra libri, corredo scolastico e abbigliamento solo a settembre le famiglie hanno speso oltre 600 euro a studente

Per gli stessi motivi, probabilmente le ragazze e i ragazzi di prima sembrano avere avuto un’attenzione maggiore per il look: l’87%, per non sfigurare al cospetto dei nuovi vicini di banco, ha rinnovato il guardaroba per la scuola (il 47% lo ha cambiato per intero, il 40% lo ha solo rinfrescato un po'). Prendendo a riferimento l’intero campione si scende, rispettivamente al 28% (rinnovo totale) e al 49% (parziale): in totale il 77%, dieci punti percentuale in meno. Così, di nuovo, lo scontrino finale è molto diverso: se per gli studenti presi nel loro complesso ci si attesta sui 182 euro di media (comunque non pochi), tra quelli di primo superiore si schizza a circa 220 euro. Sono davvero pochi a salvarsi dall’acquisto di nuovi capi d’abbigliamento nel periodo del back to school: solo il 23% non registra alcun nuovo ingresso nell’armadio.