Compiti per le vacanze: ben 7 studenti su 10 li hanno ricevuti tra Natale e Capodanno tramite registro elettronico

Ormai gli studenti non possono più tirare un sospiro di sollievo nemmeno quando scocca l'ultima campanella prima delle vacanze: i compiti per casa, da fare in vista del rientro, possono infatti arrivare anche a scuole chiuse, per "colpa" del registro elettronico. A denunciare questo dilagante malcostume da parte dei docenti è una fetta consistente dei circa mille alunni di medie e superiori intervistati dal portale Skuola.net in questi giorni di ripresa delle attività.