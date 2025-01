Scuole come frigoriferi: per uno studente su due rientro in classe "da brividi"

“Da quando gli edifici scolastici sono affidati agli enti locali il problema del freddo a scuola sta crescendo di anno in anno: bilanci in rosso di comuni o province, impianti vetusti o malfunzionanti, edifici vecchi e quindi poco efficienti sono tra le prime cause di questo fenomeno. Come se non bastasse, la pandemia ha lasciato in eredità un’abitudine che è rimasta molto diffusa: lasciare aperte le finestre per limitare la diffusione dei malanni di stagione. Questo ci fa rimpiangere i milioni spesi per banchi monoposto - decisione più del comitato tecnico scientifico che del ministro del tempo - di cui oggi avremmo necessità per investire in sistemi di aerazione e filtraggio nelle classi”, commenta così i dati Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.