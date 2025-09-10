Obbligatoria la firma dei genitori anche per gli studenti maggiorenni: è polemica

Sta facendo discutere la circolare emessa dalla dirigente scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri "Guglielmo Marconi" di Penne, in provincia di Pescara, che richiede la firma dei genitori per tutte le giustificazioni per assenze, ritardi o uscite anticipate, anche nel caso di studenti che abbiano già compiuto 18 anni. Secondo la dirigente, la misura sarebbe giustificata da esigenze di controllo e responsabilità, ma la scelta ha immediatamente suscitato polemiche, scatenando la reazione di diverse famiglie.