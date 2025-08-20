Botulino, il professor Broccolo: "L'antidoto va somministrato entro 24, massimo 48 ore"

"Si tratta dell'intossicazione alimentare più grave in assoluto, perché è la tossina più potente al mondo che a oggi conosciamo e si deve intervenire subito", esordisce a "Morning News" Francesco Broccolo, microbiologo dell'Università del Salento.

Quindi, il professore prosegue: "Il punto non è tanto nella logistica, di cui sento tanto parlare, il problema è la diagnostica, un po' complessa perché vediamo solo 40 casi l'anno e viene spesso confusa dal medico come una gastroenterite o un'intossicazione alimentare da stafilococco o da escherichia coli, perché i sintomi iniziali sono identici: nausea, vomito, dolori addominali, al limite dissenteria. Il problema è quando dopo due tre giorni non c'è la risoluzione e iniziano i problemi neurologici e qui deve scattare l'allarme".