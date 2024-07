Bonus psicologo 2024, pubblicate le graduatorie: come scoprire se si è tra i beneficiari

Il bonus, nato dopo la pandemia di Covid-19 e diventato operativo nel 2022, è rivolto a tutte le persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa del lockdown e di tutto quello che è accaduto in seguito, oltre che della conseguente crisi socio-economica. La Legge di bilancio lo ha prorogato anche per il 2023 e il 2024. Il professionista presso il quale ci si reca deve essere iscritto all'Albo degli psicologi. Hanno diritto al bonus coloro che sono in possesso di un indicatore Isee valido non superiore a 50mila euro. Stando ai dati Inps, nel 2022 gli italiani che lo hanno richiesto sono stati circa 330mila, ma solo il 10% delle richieste è stato coperto (cioè 41.600). Per il 2024 le domande potevano essere inviate dal 18 marzo al 31 maggio. Ora l'Inps ha finalmente ufficializzato chi potrà riceverlo.