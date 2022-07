Bonus psicologo 2022, da oggi al via le domande online

Il contributo fino a 600 euro previsto dal Governo ha lo scopo di sostenere tutte quelle persone che, per l'arrivo della pandemia da Coronavirus e delle sue conseguenze economico - sociali, hanno subito un crollo psicologico. E hanno sofferto sempre di più d'ansia, depressione e stress. La domanda si potrà presentare fino al 24 ottobre attraverso la piattaforma on line dell'Inps o contattando l’Istituto con l’apposito call center. Le graduatorie saranno stilate a partire dalle persone con Isee più basso, fino alla soglia massima di 50 mila euro, in base all'ordine di arrivo della domanda.

La misura, introdotta con il, potrà essere richiesta da tutti coloro che sono in possesso di un(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)e di valore. Secondo quanto si legge dalla circolare dell'Inps, per sostenere le richieste delle persone "con reddito più basso" le regole prevedono che l’importo del bonus psicologo, "in quanto misura di sostegno vincolata al valore dell'Isee", sarà proporzionato alle fasce dell'Isee. Se ci si trova nella soglial'importo del bonus è di. Se l'Isee è compreso traè di.Traeuro di Isee, il sussidio scende a

Per accedere al voucher fino a 600 euro basta collegarsi sul sito ufficiale dell' Inps e completare l'intera pratica in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni di psicoterapia". Dalla home page bisogna cliccare nella sezione "Prestazione e servizi, seguendo il percorso “Servizi” e poi procedere nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verdeoppure da rete mobile al numero(a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Saranno stilate a partire dalle persone con Isee più basso, fino alla soglia massima di 50 mila euro, in base all'ordine di arrivo della domanda.Una volta presentata la domanda, l'Inps comunicherà l'esito, fornendo ai candidati un codice univoco da utilizzarepresso il professionista scelto dall'utente.