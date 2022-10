Bonus psicologo, boom tra i giovani: su 300mila richieste il 60% sono under 35

Lo riferisce un rapporto della Commissione europea sull'i mpatto della pandemia sulle vite dei giovani, diffuso in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

"I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia

- ha evidenziato la commissaria Ue Mariya Gabriel - Hannovisto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti". La disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l'alto numero di richieste. La ricerca fa parte delle iniziative della Commissione europea per migliorare il benessere mentale e ridurre lo stigma sulla salute mentale.

Le criticità della pandemia.

Molti Stati europei tra cui l`Italia hanno dato il via a politiche dedicate ai giovani e al loro benessere mentale. Lo stato Italiano ha erogato 10 milioni di euro a sostegno dei giovani: fino a 600 euro a chi ha fatto richiesta di aiuto per fronteggiare le spese di un percorso terapeutico dallo psicologo. Già 300.000 domande per il contributo "sessioni di psicoterapia" sono arrivate al Ministero della Salute, tra queste il 43,55% proviene da giovani tra i 18ed i 35 anni, mentre il 16,62% è a favore di minori di età compresi nella fascia 0-18 anni.

La depressione post pandemia

. Con la pandemia l'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è infatti raddoppiata. Una ricerca, pubblicata su JAMA Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80mila giovani, ha dimostrato che oggi un adolescente su quattro, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d'ansia.