Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna all'abbraccio della famiglia a Bagheria (Palermo). Realizzato il desiderio di un paziente del reparto di Chirurgia Vertebrale diretto dal professore Alessandro Gasbarrini, che dopo un viaggio di 16 ore, ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ora è ricoverato al Dipartimento Rizzoli-Sicilia. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilitù dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che, in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. "E' stata un'esperienza che porterò per sempre nel cuore", ha commentato.