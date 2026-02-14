Monza, il sogno di Camilla è realtà: 17 poltrone letto donate alla Pediatria
La 14enne, morta nel luglio 2024, aveva chiesto ai genitori di sostituire le vecchie sedute del reparto con delle poltrone letto confortevoli
© Tgcom
"Un'emozione indescrivibile. È l'ennesimo segno che Camilla vive in mezzo a noi e continua a darci la forza per aiutare gli altri". Sono piene di commozione le parole di mamma Monica. La sua Camilla non c'è più da 18 mesi ormai, ma da qualche giorno il suo cuore è più sereno perché sa di aver realizzato uno dei sogni di sua figlia.
Camilla, 14 anni appena, era un fiume in piena, un vulcano, quando nel luglio del 2024, dopo una lotta impari contro un raro tumore cerebrale, si è spenta. Nonostante la malattia la ragazzina non aveva smesso di sognare e di pensare al suo futuro: da grande si vedeva pasticcera e così, fresca di diploma di terza media, stava già pensando all'istituto a cui iscriversi. Non ne ha avuto il tempo.
Il suo desiderio
Ha avuto però una lucidità e un'empatia enormi nel chiedere ai suoi genitori di trovare il modo di esaudire un suo "ultimo" desiderio: sostituire le vecchie poltrone del reparto di pediatria del San Gerardo di Monza, dove aveva trascorso tanto tempo, con delle vere poltrone letto su cui i genitori dei piccoli ricoverati potessero, di notte, riposare un po'.
© Tgcom24
"Mi vedeva spesso su queste poltrone scomode su cui facevo davvero fatica a riposare - racconta la mamma Monica Lorenzon. Sapeva che conoscevo tante realtà sociali del territorio. È stata lei stessa a spronarmi con la sua solita grinta: "Mamma devi fare qualcosa" mi ha detto un giorno. Non potevo lasciar cadere nel vuoto il suo desiderio anche perché Camilla era davvero una ragazza generosa con tutti. Noi stessi abbiamo ricevuto tanto affetto e generosità sia durante la malattia, sia dopo la sua perdita. Volevamo ricambiare offrendo aiuto agli altri genitori".
A distanza di un anno e mezzo, grazie a una rete virtuosa composta, oltre che dai genitori di Camilla, da tante realtà locali e donatori privati, la solidarietà si è trasformata in risultati concreti: sono state consegnate diciassette poltrone letto che troveranno ora posto nel reparto dedicato ai più piccoli.
“È stato profondamente commovente vedere come persone segnate dal nostro stesso dolore abbiano scelto di sostenerci in modo così concreto - ha aggiunto Monica assieme al marito Luca Monguzzi. Consegnare le poltrone proprio in questi giorni ha per noi un valore doppio: non solo perché il sogno di Camilla è diventato realtà, ma anche perché siamo alla vigilia della Giornata Mondiale contro il tumore infantile, che si celebra il 15 febbraio e vogliamo continuare a mantenere alta l’attenzione su questi temi”.
Un traguardo importante quello raggiunto dalla famiglia di Camilla che, in questi mesi, ha in parte trasformato il dolore in un gesto concreto di enorme solidarietà, regalando alle famiglie dei piccoli pazienti ore di conforto e vicinanza accanto ai loro figli ricoverati in reparto.