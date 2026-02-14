Monza, il sogno di Camilla è realtà: 17 poltrone letto donate alla Pediatria

"Mi vedeva spesso su queste poltrone scomode su cui facevo davvero fatica a riposare - racconta la mamma Monica Lorenzon. Sapeva che conoscevo tante realtà sociali del territorio. È stata lei stessa a spronarmi con la sua solita grinta: "Mamma devi fare qualcosa" mi ha detto un giorno. Non potevo lasciar cadere nel vuoto il suo desiderio anche perché Camilla era davvero una ragazza generosa con tutti. Noi stessi abbiamo ricevuto tanto affetto e generosità sia durante la malattia, sia dopo la sua perdita. Volevamo ricambiare offrendo aiuto agli altri genitori".