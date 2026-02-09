“Il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia”: l’incontro al Senato

All’incontro hanno partecipato anche Rosanna e Lino Banfi, portando la loro testimonianza: “Quando si affronta una malattia, raramente qualcuno ti spiega cosa succederà al tuo corpo. Ti preparano alle terapie, non alle conseguenze che esse hanno sulla vita di tutti i giorni. Molti pazienti oncologici perdono peso e diventano più fragili, anche nell’aderenza alle cure, affrontando una malattia nella malattia: la malnutrizione”, ha raccontato l’attrice Rosanna Banfi. “I trattamenti farmacologici possono alterare anche il gusto: per me il sapore degli alimenti risultava distorto, amaro, con un retrogusto metallico, e questo ha minato appetito e qualità della vita. È stata una battaglia lunga, segnata dalla paura, ma anche dalla speranza. Una battaglia che ho affrontato grazie al sostegno dei miei cari. Oggi sento il dovere di raccontare questa esperienza e di ricordare quanto la nutrizione medica specializzata sia fondamentale, perché prendersi cura della nutrizione significa prendersi cura della vita. Garantire a ogni paziente un supporto nutrizionale adeguato non è un’opzione, ma un diritto, legato alla salute e alla dignità di ogni persona”. Il padre Lino Banfi ha aggiunto: “Ricordo chiaramente quel momento in diretta televisiva, quando parlai della malattia di mia figlia. Fu lei a chiedermelo. All’epoca la parola ‘cancro’ incuteva paura, quasi vergogna. Parlarne non è stata solo una scelta personale, ma un gesto consapevole e coraggioso per rompere un tabù e sensibilizzare gli italiani sull’importanza della prevenzione. Oggi sento lo stesso dovere di espormi, affinché la nutrizione venga finalmente riconosciuta come parte integrante della cura. Solo così possiamo migliorare la vita dei pazienti oncologici, restituendo loro forza e speranza”.