“Il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia”: l’incontro al Senato
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il Senato ha ospitato l'evento dedicato al ruolo della nutrizione medica specializzata in oncologia
© Ufficio stampa
Si è tenuta presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato ‘Giovanni Spadolini’, l’evento “Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti”. L’incontro, svoltosi in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro il 4 febbraio, si è tenuto su iniziativa della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e in collaborazione con la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. L’evento ha affrontato il tema della malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti con tumore e incide negativamente su sopravvivenza, tolleranza alle terapie, qualità di vita e sostenibilità del sistema sanitario. E in questo contesto gioca un ruolo fondamentale la nutrizione medica con gli Alimenti a Fini Medici Speciali, formulati e destinati alla gestione dietetica dei pazienti, sotto controllo medico. Nel corso dell’evento si è parlato anche dei Supplementi Nutrizionali Orali (ONS), considerati una soluzione clinica efficace per contrastare la malnutrizione e che apportano benefici comprovati sugli esiti clinici e sulla qualità di vita dei pazienti.
L’importanza degli Alimenti a Fini Medici Speciali
Gli Alimenti a Fini Medici Speciali sono destinati all’alimentazione di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o sostanze nutrienti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche. “In Italia, circa il 60% dei pazienti oncologici è a rischio di malnutrizione già al momento della diagnosi”, ha spiegato Francesco De Lorenzo, presidente Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare la recente revisione narrativa europea condotta dall’Italian Intersociety Working Group for Nutritional Support in Cancer Patients, che ha confermato il ruolo degli ONS - prescritti sotto supervisione clinica specialistica - nel migliorare la salute nei pazienti oncologici: “Le evidenze disponibili dimostrano che un supporto nutrizionale personalizzato nei pazienti oncologici ospedalizzati è associato a benefici clinici ben documentati a breve termine, tra cui il miglioramento della qualità di vita e una riduzione significativa della mortalità a 30 giorni”, ha detto Riccardo Caccialanza, Direttore della SC Dietetica e Nutrizione Clinica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia e Professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano. L’espero ha spiegato che l’”impiego appropriato degli ONS è associato a risparmi medi fino al 12% in ambito ospedaliero e al 9% nei contesti territoriali, grazie alla riduzione delle degenze prolungate, delle complicanze e delle riospedalizzazioni. Studi internazionali stimano che un supporto nutrizionale strutturato possa generare risparmi netti di diverse migliaia di euro per paziente, a fronte di costi di implementazione molto contenuti. Al contrario, la mancata identificazione e il trattamento della malnutrizione comportano un incremento significativo dei costi sanitari”.
L’accesso agli ONS in Italia
Nonostante ciò l’accesso agli ONS rimane disomogeneo e frammentato in Italia: il rimborso è infatti spesso limitato e demandato alle singole Regioni, generando gravi disuguaglianze nell’accesso alle cure. “Parlare di supporto nutrizionale nei pazienti oncologici malnutriti significa parlare di una dimensione fondamentale della terapia. La malnutrizione è un fattore che può condizionare in modo significativo l’efficacia delle cure, la tolleranza ai trattamenti e la qualità di vita delle persone. La comunità scientifica ci dice con chiarezza che un adeguato intervento nutrizionale migliora gli esiti clinici e contribuisce a ridurre le complicanze e i costi sanitari”, ha detto la Senatrice di Forza Italia e Vicepresidente del Senato della Repubblica Licia Ronzulli. L’onorevole Maria Elena Boschi ha aggiunto che “quando una persona affronta un tumore non può vedersi negato un pezzo fondamentale della cura solo perché vive nella Regione sbagliata. Le evidenze scientifiche dimostrano che le conseguenze della malnutrizione possono diventare drammatiche. Il supporto nutrizionale deve essere garantito a tutti, ovunque, come un diritto e non come un privilegio. Eppure, oggi il diritto a riceverlo dipende ancora dalla Regione in cui si vive. Non è accettabile. È necessario che le Istituzioni, a partire dal Ministero della Salute, si attivino immediatamente per superare le disuguaglianze territoriali”. Judit Gonzalez Sans, amministratrice Delegata di Danone Italia e Grecia, è intervenuta per sensibilizzare e promuovere la conoscenza degli Alimenti a Fini Medici Speciali: “La nutrizione medica non è un supporto accessorio, ma un elemento fondamentale del percorso terapeutico. Garantire un accesso equo e tempestivo agli ONS significa migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti, aumentare l’efficacia delle cure oncologiche e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse pubbliche. Per Danone Nutricia, la nutrizione rappresenta necessariamente una leva strategica per la salute pubblica”.
La testimonianza di Rosanna e Lino Banfi
All’incontro hanno partecipato anche Rosanna e Lino Banfi, portando la loro testimonianza: “Quando si affronta una malattia, raramente qualcuno ti spiega cosa succederà al tuo corpo. Ti preparano alle terapie, non alle conseguenze che esse hanno sulla vita di tutti i giorni. Molti pazienti oncologici perdono peso e diventano più fragili, anche nell’aderenza alle cure, affrontando una malattia nella malattia: la malnutrizione”, ha raccontato l’attrice Rosanna Banfi. “I trattamenti farmacologici possono alterare anche il gusto: per me il sapore degli alimenti risultava distorto, amaro, con un retrogusto metallico, e questo ha minato appetito e qualità della vita. È stata una battaglia lunga, segnata dalla paura, ma anche dalla speranza. Una battaglia che ho affrontato grazie al sostegno dei miei cari. Oggi sento il dovere di raccontare questa esperienza e di ricordare quanto la nutrizione medica specializzata sia fondamentale, perché prendersi cura della nutrizione significa prendersi cura della vita. Garantire a ogni paziente un supporto nutrizionale adeguato non è un’opzione, ma un diritto, legato alla salute e alla dignità di ogni persona”. Il padre Lino Banfi ha aggiunto: “Ricordo chiaramente quel momento in diretta televisiva, quando parlai della malattia di mia figlia. Fu lei a chiedermelo. All’epoca la parola ‘cancro’ incuteva paura, quasi vergogna. Parlarne non è stata solo una scelta personale, ma un gesto consapevole e coraggioso per rompere un tabù e sensibilizzare gli italiani sull’importanza della prevenzione. Oggi sento lo stesso dovere di espormi, affinché la nutrizione venga finalmente riconosciuta come parte integrante della cura. Solo così possiamo migliorare la vita dei pazienti oncologici, restituendo loro forza e speranza”.