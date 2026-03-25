Il caso di "Libera" si è sviluppato tra passaggi giudiziari e verifiche tecniche. Dopo il riconoscimento dei requisiti per accedere al suicidio assistito, il nodo principale era rappresentato dalla sua totale immobilità. Senza un supporto adeguato, l’unica alternativa sarebbe stata l’intervento di una terza persona, configurando una pratica diversa. Nei mesi successivi si è aperto un confronto tra legali e azienda sanitaria, che inizialmente non aveva dato seguito alla richiesta. La questione è arrivata fino alla Corte costituzionale, che ha confermato la necessità di verificare soluzioni che garantissero l’autonomia della paziente. Solo in una fase successiva è stato individuato il percorso per realizzare un macchinario adatto: il tribunale ha affidato l’incarico di costruirlo a un ente di ricerca pubblico. Dopo una proroga dei tempi, il dispositivo è stato completato e consegnato, permettendo anche una prova preliminare con soluzione fisiologica.