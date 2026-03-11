Milano, portò due malati in Svizzera: archiviate inchieste per aiuto al suicidio su Cappato

I pm della Procura diretta da Marcello Viola, però, hanno ritenuto di dare una "lettura costituzionalmente orientata" del reato di aiuto al suicidio, alla luce "degli articoli 2 e 32" della Costituzione, ossia quelli sui diritti inviolabili dell'uomo e sul diritto alla salute, della "sentenza" della Consulta del 2019 e della legge 219 del 2017 sul consenso informato. E sui casi in cui il paziente "rifiuti trattamenti" che "sì rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico". Nel maggio 2025, poi, la nuova sentenza della Consulta, su cui si è basata la valutazione della giudice milanese.