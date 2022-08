Fine vita, Marco Cappato: Elena è morta nel modo che ha scelto

Lo scrive in un tweet Marco Cappato che annuncia: " Domattina in Italia andrò ad autodenunciarmi ". Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, aveva raccontato di trovarsi in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni , paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito .

La donna, non necessitando di sostegni vitali, non rientra nella fattispecie prevista dalla sentenza DjFabo/Cappato per cui è previsto il suicidio assistito in Italia.

"È stato un viaggio lungo, oltre otto ore dal Veneto - aveva raccontato Cappato dopo essere arrivato in Svizzera -, un viaggio reso necessario dal fatto che Adelina (Cappato aveva usato un nome di fantasia, ndr) non avrebbe potuto ottenere questa possibilità in Italia, perché la sentenza della Corte costituzionale esclude che possano essere aiutate a morire persone che non siano tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. La signora Adelina è malata terminale di cancro, ha davanti una prospettiva di vita molto breve e di sofferenza sempre crescente, ma non è attaccata a una macchina".