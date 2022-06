Suicidio assistito, inizia la sedazione profonda per Fabio Ridolfi

Leggi Anche Suicidio assistito, 46enne tetraplegico sceglie morte con sedazione profonda

La veglia in piazza -

Domenica sera tutto il paese marchigiano si è riunito in piazza per una veglia: "Vogliamo salutarlo e fargli capire che Fermignano è con lui e con la sua famiglia", ha detto il sindaco Emanuele Feduzi. "Fabio avrà quello che voleva. Non siate tristi, per lui sarà una liberazione", ha invece affermato il fratello Andrea tra gli applausi commossi della folla in piazza.