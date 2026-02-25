Francia, l'Assemblea approva la proposta di legge sul suicidio assistito

L'Assemblea Nazionale francese ha approvato, in seconda lettura, la proposta di legge sull'istituzione di un diritto al suicidio assistito. La proposta di legge dovrà ora essere esaminata nuovamente dal Senato. L'Assemblea ha approvato due testi: uno sullo sviluppo delle cure palliative e l'altro sul suicidio assistito. Il primo testo è stato approvato con 491 voti favorevoli e 0 contrari. Il secondo, con 229 voti favorevoli e 226 contrari. Quest'ultimo era già stato approvato in prima lettura all'Assemblea Nazionale nel maggio 2025 con 305 voti favorevoli e 199 contrari.