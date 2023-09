Bird strike, ecco gli accorgimenti per evitare l'impatto aereo con gli uccelli

Cosa raccontano i dati

L'aumento del traffico aereo e l'incremento numerico degli animali sono le principali cause del bird strike, o più in generale del wild strike, nel caso l'impatto avvenga con uno stormo di volatili. Per quel che riguarda l'Italia, l'Enac segnala che solo nel 2022 ci sono stati 2.168 episodi, di cui 40 con danni e 103 con 'indigestione', ovvero quando l'uccello è finito nel motore. Tuttavia, i dati sarebbero in linea o addirittura migliori rispetto a quelli di altri Paesi. L'unica soluzione è trasformare gli aeroporti in luoghi ostili per la fauna, perlomeno finché i velivoli non saranno dotati di appositi sistemi di rilevazione. "È difficile che gli uccelli cerchino di vivere in queste zone se nelle vicinanze possono trovare un luogo sicuro", ha detto Claudio Eminente, direttore centrale della programmazione economica dello sviluppo delle infrastrutture dell'Enac.