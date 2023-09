Panico su un aereo partito dagli Usa e diretto a Roma: è "precipitato" di oltre 8mila metri in dieci minuti

A bordo dell'aereo si trovavano 270 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Dopo avere perso quota così velocemente, il velivolo ha effettuato due giri sopra la Nuova Scozia, in Canada, a un'altitudine stabile. Erano circa le 22.30. Quindi, è tornato all'aeroporto di partenza, dove è atterrato senza problemi. La compagnia aerea ha fatto sapere che si è verificata una "possibile perdita di pressione nella cabina" e che, in ogni caso, "il volo è atterrato in sicurezza".

Problema di pressurizzazione

Anche la Federal Aviation Administration (Faa), l'ente responsabile della regolamentazione dei voli negli Stati Uniti, ha confermato che l'aereo ha avuto un "problema di pressurizzazione" che lo ha spinto a invertire la rotta. La United Airlines ha reso noto che i passeggeri sono stati trasportati in Italia su un altro aereo. Non è la prima volta che si verificano problemi sui voli americani: nelle ultime settimane negli Usa è scoppiata una polemica in quanto le compagnie aeree statunitensi accusano la Faa di non impiegare abbastanza personale. Il che per tutta l'estate ha causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli.