Turbolenza sul volo Milano-Atlanta, paura a bordo: 11 in ospedale

Il comunicato della compagnia aerea

"I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell'equipaggio che hanno subito infortuni", ha fatto sapere la compagnia aerea Delta in una nota, "siamo grati ai primi soccorritori che hanno accolto l'aereo e fornito assistenza medica e che hanno trasportato i feriti in ospedale". Non è chiaro, al momento, quale sia l'entità delle ferite delle persone ricoverate in ospedale.