Lite in volo Olbia-Roma per bimbi vivaci, mamma inserita nella lista dei "passeggeri indisciplinati"

La mamma dei due bimbi vivaci che, su un aereo partito da Olbia e diretto a Roma, ha litigato con la hostess costringendo il comandante a invertire la rotta dopo 20 minuti di viaggio e a tornare in Sardegna, è stata inserita nella lista dei "passeggeri indisciplinati" dalla compagnia aerea responsabile del volo.

Per il momento questo non comporterà nessuna conseguenza e la donna potrà continuare a viaggiare con la compagnia. Il personale di bordo saprà però in anticipo di avere a che fare con una passeggera potenzialmente problematica, visto il precedente.