Air France, due piloti litigano in cabina: rissa durante il volo

Uno scenario del tutto insolito. È successo a due piloti, su un volo Air France che, secondo quanto riporta la Tribune, avrebbero iniziato a litigare per motivi futili.

La storia -

uno dei piloti avrebbe tirato schiaffi all'altro

colpirsi con le proprie valigette.

Appena dopo il decollo,in seguito a una discussione. Ma dagli schiaffi sarebbero poi passati aA placare la situazione di tensione sono stati gli assistenti di volo, che hanno sentito la lite dalla cabina di pilotaggio e sono intervenuti per dividerli.Dopo aver fermato la rissa, un membro dell’equipaggio è stato costretto a trascorrere il resto del volo seduto dietro i piloti per la paura che la situazione potesse degenerare ancora una volta.

Dipendenti assaltano la sede di Air France: manager costretto alla fuga a torso nudo -afp 1 di 19 -afp 2 di 19 -afp 3 di 19 -afp 4 di 19 -afp 5 di 19 -afp 6 di 19 -afp 7 di 19 -afp 8 di 19 -afp 9 di 19 -afp 10 di 19 -afp 11 di 19 -afp 12 di 19 -afp 13 di 19 -afp 14 di 19 -afp 15 di 19 -afp 16 di 19 -afp 17 di 19 -afp 18 di 19 -afp 19 di 19 leggi dopo slideshow

Air France: "Comportamento inappropriato" -

gesti inappropriati

non ha influito sulla sicurezza dei passeggeri

sospesi

sotto indagine

La compagnia francese è subito intervenuta sull'episodio e ha descritto il caso come un "comportamento del tutto inappropriato". Poi ha confermato che c'è stata una controversia con uno scambio di "", ma ha precisato anche che il diverbio è durato attimi e che. I piloti protagonisti della rissa nella cabina di pilotaggio sono statie sono attualmente, come spiegato nel rapporto dell'autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile francese.