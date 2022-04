Francia, aperta inchiesta dopo grave anomalia su volo Air France

L'ufficio d'inchiesta ed analisi dell'aeronautica civile francese (BEA) ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per determinare le cause di un "incidente grave" avvenuto ad inizio aprile su un Boeing 777 di Air France, in fase di atterraggio all'aeroporto parigino di Roissy-Charles De Gaulle.

In quell'occasione, i piloti del volo in provenienza da New York hanno riscontrato "una instabilità dei comandi", precisa il BEA sul suo profilo Twitter. Nel linguaggio dell'aviazione civile internazionale, "incidente grave" è un "incidente le cui circostanze indicano una forte probabilità di incidente".