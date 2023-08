Bimbi troppo vivaci sul volo Olbia-Roma, la mamma litiga con l'hostess: l'aereo fa dietrofront e torna in Sardegna

Il litigio tra la madre dei bimbi e l'assistente di volo

Come raccontato da "La Nuova Sardegna", l'aereo sarebbe dovuto partire lunedì intorno alle 17, ma ha subito due ore di ritardo. Già durante il decollo si sarebbero registrati i primi problemi: i bimbi, secondo quanto ricostruito, si sarebbero mostrati fin da subito agitati, non volevano sedersi e allacciare le cinture. A quel punto una hostess si sarebbe avvicinata alla donna e avrebbe cercato di spiegarle che doveva convincere i bimbi a rispettare le regole di sicurezza. E in seguito a ciò sarebbe scoppiata un'accesa discussione.