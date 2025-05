Bimba gettata dal balcone a Catania, il figlio di 7 anni ha tentato di fermare la madre: "Che stai facendo?"

La 40enne avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei familiari, che non la lasciavano mai sola con la bambina, per compiere l'insano gesto. Come emerge dall'inchiesta per omicidio volontario aggravato della Procura di Catania, l'unico ad accorgersi di quello che stava accadendo sarebbe stato il bambino che ha tentato, inutilmente, di fermarla.