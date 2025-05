Bimba gettata dal balcone a Catania, un testimone: "Credevo fosse stata investita con la madre"

"La mamma guardava in modo spassionato dal balcone come se nulla fosse, è stata una scena brutta da vedere. Sono stato accanto alla bimba circa dieci minuti per non farla toccare da nessuno prima dell'arrivo dei soccorsi - prosegue il ragazzo - Nessuna lacrima sul viso della mamma, era apparentemente serena" conclude. Accanto al ragazzo anche il titolare della farmacia che ha aggiunto: "La donna è stata portata giù da una suora, le sono stato vicino circa dieci minuti, ci siamo guardati negli occhi senza dire una parola".