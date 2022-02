Bianchi: ok al bollino blu scuola-lavoro, ma azzerare le morti bianche

web

Tutte le imprese italiane "dovrebbero adottare" il bollino blu come certificazione di sicurezza dei percorsi di scuola-lavoro, come ha proposto il ministro Orlando. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sottolineando che "la drammatica tragedia di Udine non parlava solo alla scuola. Nel Paese c'è una quantità di morti sul lavoro inaccettabile per tutti. Ricordiamo in maniera chiara quello che ha detto Mattarella nel suo discorso di insediamento, e cioè che bisogna azzerare le morti sul lavoro. La scuola non è un mondo a parte".