Maturità 2022, tornano i due scritti: italiano e una seconda prova

Ansa

Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: quello di italiano e una seconda prova, diversa in base all'indirizzo di studi. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, secondo quanto si legge in un'informativa ai sindacati del settore, dopo due anni in cui l'esame è stato condizionato dal Covid, con le prove organizzate in base alle restrizioni legate alla pandemia. Si torna quindi alla formula tradizionale.