Bergamo, smantellato traffico di migranti dalla Turchia: 4 arresti e 5 denunce

Gli investigatori hanno ricostruito i viaggi relativi a un centinaio di migranti e il modus operandi del gruppo criminale: agganciare i clandestini in Turchia per farli arrivare a Sarajevo via aereo da Istanbul dove, grazie ad altre cellule dell'organizzazione, venivano trasportati su furgoni e camion sino al confine bosniaco-croato prima e da qui, in ultimo, fino al confine italo-sloveno. Un'ultima parte di viaggio particolarmente pericolosa ed insidiosa: per eludere i controlli della polizia, infatti, i migranti - spesso donne e bambini - erano costretti ad attraversare in pieno inverno zone boschive e montane a piedi lungo percorsi non tracciati.