Dal primo gennaio al 7 luglio sono sbarcati in Italia 5.575 minori stranieri non accompagnati. Il dato è stato diffuso dal Cruscotto statistico del ministero dell'Interno, secondo cui in tutto il 2024 sono arrivati invece 8.752 minori soli e 18.820 nel 2023. Nello stesso periodo, da gennaio al 7 luglio, nel nostro Paese sono arrivati in tutto 31.238 migranti contro i 26.664 dello stesso periodo del 2024 e i 69.838 del 2023.