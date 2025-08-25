Logo Tgcom24
Cronaca
LA STORIA

Bergamo, una donna non ha soldi per sistemare il tetto e il sindaco di Canonica d'Adda le fa il lavoro gratis

Il gesto di solidarietà è scattato quando il Comune ha verificato che la signora non aveva messo in sicurezza la copertura di casa sua dopo un nubifragio

25 Ago 2025 - 13:10
© Facebook

© Facebook

Il sindaco di Canonica d'Adda (Bergamo) aiuta gratuitamente una donna del suo paese, in difficoltà economiche, a sistemare il tetto pericolante di casa sua, senza dare al gesto nessuna pubblicità. Ma l'episodio è diventato ben presto di dominio pubblico, e la notizia si è diffusa rapidamente. Il primo cittadino, Paolo Arcari, neo eletto nel Comune in provincia di Bergamo, ha voluto intervenire con le sue mani per risolvere un problema a una sua concittadina, e l'ha fatto per puro spirito di solidarietà. 

Violento nubifragio a luglio su Canonica

 La storia comincia con il violento nubifragio di luglio, che aveva colpito pesantemente la zona di Canonica. In particolare, i tecnici del Comune avevano rilevato che le forti precipitazioni avevano danneggiato il tetto di un'abitazione privata, con la conseguenza che alcune tegole sul tetto risultavano pericolanti. Ecco quindi che l'amministrazione comunale aveva imposto alla padrona di quella casa di rimuovere le tegole a rischio per la sicurezza della zona. 

La verifica dopo un mese e l'intervento del sindaco

 A distanza di un mese, il primo cittadino aveva riscontrato che le tegole erano ancora lì, pericolose, sul tetto, perché la proprietaria, che ha difficoltà economiche, non aveva contattato un'impresa edile che le facesse il lavoro. A questo punto, invece di incaricare il Comune dell'intervento, con inevitabile ricadute di costi sulla proprietaria, il sindaco è salito sul tetto e ha rimosso quelle tegole. Risolvendo personalmente quel problema, senza altri inghippi. E ha verificato che non servivano operazioni ulteriori. 

Niente social e niente comunicati

 Il sindaco non ha fatto post sui social né comunicati per raccontare l'accaduto, ma la notizia si è divulgata per altre vie, in primo luogo i quotidiani d'informazione locali online. Il primo cittadino, improvvisatosi muratore per una donna in difficoltà, è diventato così il protagonista di una storia "virale" nella piccola Canonica. E la bella vicenda ha varcato velocemente i confini dell'abitato. 

bergamo

