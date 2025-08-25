Bergamo, una donna non ha soldi per sistemare il tetto e il sindaco di Canonica d'Adda le fa il lavoro gratis

A distanza di un mese, il primo cittadino aveva riscontrato che le tegole erano ancora lì, pericolose, sul tetto, perché la proprietaria, che ha difficoltà economiche, non aveva contattato un'impresa edile che le facesse il lavoro. A questo punto, invece di incaricare il Comune dell'intervento, con inevitabile ricadute di costi sulla proprietaria, il sindaco è salito sul tetto e ha rimosso quelle tegole. Risolvendo personalmente quel problema, senza altri inghippi. E ha verificato che non servivano operazioni ulteriori.