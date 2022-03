Lecce, l'autista dello scuolabus ha il Covid: lo sostituisce il sindaco

L'autista si ammala di Covid il servizio di scuolabus lo assicura il sindaco.

Accade a Cannole, paesino di poco più di 1.600 abitanti in provincia di Lecce. Il primo cittadino, Leandro Rubichi, di 48 anni, da dieci giorni, ogni mattina, si mette alla guida del pulmino giallo per accompagnare a scuola i 32 alunni delle medie che risiedono nel vicino comune di Cursi. Sei chilometri che il sindaco salentino percorre quattro volte al giorno, per coprire le due corse del mattino e le due pomeridiane. "Lo faccio con piacere - dice - non solo per risparmiare".