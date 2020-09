Treviso, a 6 anni viene dimenticato sullo scuolabus: sfonda il vetro e si libera

E' stato dimenticato sul bus che lo riportava a casa da scuola ma, nonostante i suoi 6 anni, non si è scoraggiato. Ha preso il martelletto di sicurezza, ha sfondato un vetro ed è uscito. Per lui - come racconta la Tribuna di Treviso, solo un piccolo taglio e qualche minuto di attesa su una panchina dove, notato da alcune donne, ha raccontato l'accaduto ed è stato così consegnato alla madre.