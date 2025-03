Il sindaco di Valdobbiadene che si è rimesso in forma camminando con i suoi concittadini sui colli del Prosecco: "Ho già perso 25 chili"

La storia del sindaco Fregonese e della sua comunità aveva conquistato l'attenzione dei media italiani e internazionali: dal "Times" al "Guardian", passando per il "Der Spiegel", diverse testate straniere avevano raccontato il dimagrimento record del primo cittadino. Quella visibilità internazionale ha portato benefici concreti anche al territorio. "Il nome di Valdobbiadene, già legato alle colline del Prosecco patrimonio Unesco, è stato associato anche allo sport, allo stare bene. Ho visto diversi gruppi di stranieri, o che arrivano da fuori regione, che vengono qui per praticare attività a cavallo, a piedi, in bicicletta", racconta Fregonese.



I percorsi attraversano paesaggi mozzafiato ma non sono sempre facili. "Quando facciamo le colline più pendenti, le eroiche, è il momento di massimo silenzio. È suggestivo da vedere, in foto, ma camminarci è un'altra cosa... Infatti nessuno parla più, non c'è più fiato. E mi piace raccontare che noi lo facciamo per mezz'ora, ma chi lavora lì fa su e giù per 200 giorni all'anno".