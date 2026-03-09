Gioielli e orologi sotto l'uniforme: hostess fermata per contrabbando di preziosi da Dubai

A bloccarla sono stati gli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, impegnati nei controlli sistematici sulle rotte considerate ad alto rischio per il fenomeno del contrabbando, in particolare i voli in arrivo dal Medio Oriente. La donna, che aveva già precedenti specifici per contrabbando, ha attirato l'attenzione del personale dopo aver superato la linea valutaria nella sala degli arrivi internazionali. Il suo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di ispezionare il bagaglio a mano.