Gioielli e orologi sotto l'uniforme: hostess fermata per contrabbando di preziosi da Dubai
Scoperta all'aeroporto di Bergamo durante i controlli sulle rotte a rischio contrabbando. Multa da 11.800 euro e sequestro del "bottino"
© Agenzia dogane e monopoli
Hostess a livello ufficiale, mentre praticava anche l'antica "arte" del contrabbando. O almeno così ha provato a fare, senza successo. Una donna di 38 anni, di origine ucraina, è stata fermata all'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio mentre sbarcava da un volo proveniente da Dubai con quattro gioielli di lusso nascosti sotto l'uniforme di volo: due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio rigido infilato sotto la gonna, e un bracciale Cartier indossato al polso. Valore totale: 42.085 euro, mai dichiarati alla dogana.
Controlli intensificati sul Medio Oriente
A bloccarla sono stati gli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, impegnati nei controlli sistematici sulle rotte considerate ad alto rischio per il fenomeno del contrabbando, in particolare i voli in arrivo dal Medio Oriente. La donna, che aveva già precedenti specifici per contrabbando, ha attirato l'attenzione del personale dopo aver superato la linea valutaria nella sala degli arrivi internazionali. Il suo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di ispezionare il bagaglio a mano.
Dentro il quale, i controllori hanno trovato due scatole con marchio Rolex e due confezioni Cartier completamente vuote. Alla richiesta di consegnare il contenuto, la hostess ha mostrato una lettera di vettura che avrebbe dovuto giustificare l'assenza dei gioielli: secondo il documento, i preziosi sarebbero stati spediti direttamente da Dubai in Russia. Una versione subito giudicata non credibile, che ha spinto il personale a estendere il controllo alla persona.
I gioielli nascosti sotto la gonna
La perquisizione ha rivelato il vero piano: la 38enne indossava un bracciale sull'avambraccio e aveva occultato due orologi e un anello in un marsupio rigido nascosto sotto la gonna dell'uniforme di volo. Dalla borsetta sono emersi anche i documenti commerciali di acquisto dei quattro preziosi e le relative garanzie, che hanno permesso agli agenti di ricostruire con precisione il valore complessivo del carico: 42.085 euro.
Multa e sequestro
La mancata dichiarazione doganale ha comportato un'evasione di diritti per oltre 9mila euro. Poiché la condotta è risultata sotto la soglia di rilevanza penale, alla donna è stata irrogata una sanzione amministrativa con l'obbligo di versare i diritti doganali dovuti: l'importo complessivo ammonta a circa 11.800 euro. I quattro gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.