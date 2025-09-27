Frosinone, scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette

L'accesso al sito produttivo illegale era consentito mediante un sofisticato congegno idraulico, che mascherava perfettamente il bunker dove erano istallati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Il capannone sembrava vuoto ma, all'interno di uno scatolone, c'era un telecomando elettrico che, mediante una combinazione di tasti, azionava leve idrauliche per sollevare una struttura in alluminio, adibito a ufficio. Da lì il bunker era raggiungibile da un montacarichi, con viabilità di corridoi, percorsi e gallerie collegate. Una struttura ben illuminata e con impianti di areazione.