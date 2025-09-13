Napoli, ai colloqui in carcere con 100 grammi di hashish: donna arrestata | La droga era occultata nelle parti intime

Una donna del Napoletano, con circa 100 grammi di hashish, è stata bloccata nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, durante un controllo sui familiari autorizzati ai colloqui con i congiunti detenuti. Protagonista, oltre alla giovane, il cane antidroga Spike del Nucleo Regionale cinofili, distaccamento di Avellino. La droga, è stata poi trovata durante la perquisizione: era occultata nelle parti intime e la donna è stata arrestata.