Cronaca
perquisita e smascherata

Napoli, ai colloqui in carcere con 100 grammi di hashish: donna arrestata | La droga era occultata nelle parti intime

Protagonista, oltre alla giovane, il cane antidroga Spike del Nucleo Regionale cinofili

13 Set 2025 - 09:08
© -afp

© -afp

Una donna del Napoletano, con circa 100 grammi di hashish, è stata bloccata nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, durante un controllo sui familiari autorizzati ai colloqui con i congiunti detenuti. Protagonista, oltre alla giovane, il cane antidroga Spike del Nucleo Regionale cinofili, distaccamento di Avellino. La droga, è stata poi trovata durante la perquisizione: era occultata nelle parti intime e la donna è stata arrestata.

"Un plauso ai colleghi del Nucleo Cinofili del Distaccamento antidroga di Avellino e al personale del reparto di polizia penitenziaria di Ariano irpino, che con Spike non danno tregua agli spacciatori", commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale del sindacato Uspp. "La polizia è un corpo serio e altamente specializzato - sottolineano i due sindacalisti - in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all'Interno delle carceri".-

