Belluno, gruppo di ragazzi in scarpe da ginnastica recuperato a 2.000 metri

La Centrale del Suem è stata contattata dai ragazzi nel tardo pomeriggio di giovedì. Il gruppo si trovava in mezzo alla neve ma non sapeva di preciso dove e chiedeva indicazioni. Non riuscendo ad avere informazioni precise sulla loro destinazione, né sul punto di partenza, dalla Centrale sono risaliti alle coordinate della posizione in cui si trovavano, a un centinaio di metri di distanza dal Rifugio Galassi, che era poi la vera meta dei ragazzi. I soccorritori li hanno così guidati fino al rifugio, dove i giovani sono arrivati e hanno trovato ricovero.

I soccorsi

La mattina seguente, alle 7.45 circa, i cinque hanno richiamato il 118, dicendo che uno di loro aveva dolori alle gambe e non erano in grado di rientrare autonomamente. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è quindi decollato per poi atterrare nelle vicinanze della struttura. In due rotazioni ha quindi trasportato a valle i ragazzi, che calzavano scarpe inadeguate, non indossavano abbigliamento adatto all'ambiente invernale e portavano una sacca da viaggio a testa.