Sul Monte Bianco con vestiti leggeri, alpinista salvato: "E' stato a cinque minuti dalla morte"

Alpinisti improvvisati che tentano di scalare le vette senza avere le conoscenze e le attrezzature giuste.

Un fenomeno in preoccupante aumento, soprattutto nel corso dell'ultima estate caratterizzata da una forte siccità, che ha spinto molti "scalatori della domenica" a tentare l'impresa mettendo però a rischio la propria vita. L'ultimo episodio sul massiccio del Monte Bianco: il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato all'alba un escursionista 26enne britannico, che era rimasto bloccato sul ghiacciaio di Bionnassay, a quota 3.100 metri, sorpreso da una tormenta. "E' stato a cinque minuti dalla morte", hanno riferito i soccorritori. Il giovane era in stato d'incoscienza, in ipotermia, con indumenti leggeri e senza l'attrezzattura adatta per "una progressione su un ghiacciaio". Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta.