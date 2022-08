Sul Monte Rosa con le scarpe da ginnastica: insultato sui social... ma è Nirmal Purja, il re degli 8mila

Peccato che si tratti di Nirmal Purja , alpinista nepalese che in meno di sei mesi ha scalato tutte le quattordici montagne che toccano e superano gli 8000 metri di quota. Chi non ha riconosciuto il fuoriclasse dell'alpinismo lo ha insultato, dandogli, tra le altre cose, del "merendero".

Molti utenti si sono scatenati con i commenti di sdegno: "Uno sprovveduto turista della domenica, che se ne deve stare a casa". E ancora: "Un merendero, arrivato fin lì per fare aperitivo", "Deve essere il solito giapponese turista appena sceso dalla funivia con quei pantaloni a pinocchietto di quando era ragazzino, manca solo il cestino dell’asilo". Qualcuno ha anche provveduto a ricordare i rischi di percorrere il sentiero verso Capanna Margherita senza un'adeguata attrezzatura. Altri invece hanno riconosciuto l'alpinista, come l'utente che ha scritto: "Ma quelli che commentano lo sanno chi è? È forse il migliore alpinista vivente, detiene diversi record sugli 8000 metri: questo qui a capanna Margherita ci può salire anche in mutande".

"Per quanto ci riguarda qui possono salire come vogliono e Purja non è stato di certo il primo a scalare la vetta con le scarpette. Come lui, anche molti altri esperti camminatori, che sanno quello che fanno. Cosa che invece, i leoni da tastiera, non hanno ancora capito" è invece il commento sulla vicenda dei gestori dei Rifugi Monterosa, riportato da il Dolomiti.