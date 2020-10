Ventiduenne finisce in un canalone a 2.600 metri di quota, con jeans e sneakers: salvato dal soccorso alpino

Tragedia sfiorata - Solo per fortuna non è finita in tragedia - dopo attimi di terrore - la vicenda di questo ragazzo di 22 anni, ritovato in un canalone sotto una diga a 2600 metri di quota. Lo studente ha rischiato di morire a causa delle basse temperature e - soprattutto - dell'abbigliamento non adatto alla situazione in cui si era cacciato.

La vicenda - Il 22enne, che aveva trascorso la sera precedente dormendo in macchina lungo la strada che sale al Lago della Torre, è riuscito in extremis a dare l'allarme intorno alle 18 del 15 ottobre, chiamando i soccorsi con il suo cellulare. Nel giro di poco tempo, è stata organizzata una squadra che da Usseglio è salita verso la Rossa.

Per recuperarlo, i volontari del soccorso alpino si sono dovuti calare con le corde nel canale e le operazioni sono durate più di quattro ore. Dopo essere stato riaccompagnato alla macchina, il ragazzo ha rifiutato anche di sottoporsi ai controlli del 118 ed è andato via.