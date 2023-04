Rubata la borsa con la tesi di Bebe Vio | L'appello: "Tenetela ma fatemi laureare"

Il furto è avvenuto qualche giorno fa nel quartiere Parioli a Roma, rubati anche gli occhiali da vista, oltre che il portafogli di Bebe Vio. "Ma non me ne frega niente della borsa, né di tutto ciò che c'è dentro. Potete tenervi tutto", ha spiegato l'atleta intenta a recuperare più che altro i file con appunti e tesi di laurea.

Le istruzioni per recuperare i file

L'azzurra ha indicato al ladro come poterle almeno restituire l'elaborato. "È scritta e finita in un file che si chiama JCU. E io devo consegnare la tesi. Non solo, dentro ci sono anche tutti gli appunti di un'altra classe. Se tu sei il ladro, ti prego mi puoi inviare il file con gli appunti e la tesi? Tieniti tutto ma ti prego ridammi queste cose perché sono in crisi nera e io mi devo laureare".