Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche: "Non vedo l'ora di provarle"

Lo scrive Bebe Vio sulle sue pagine social, mostrando, in una posa grintosa, le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock. "Grazie Ottobock.it per queste nuove fighissime Bebionic", ha aggiunto la 26enne campionessa paralimpica di fioretto, senza nascondere la sua felicità.

Leggi Anche Bebe Vio lascia le protesi sul lettino al mare e lo scatto diventa virale

Bebe Vio in un video su Instagram mostra anche come riesce a indossare queste nuove mani bioniche e a utilizzarle. In un filmato velocizzato, infatti, la schermitrice fa vedere come si montano e come queste mani si attacchino al resto del braccio.

L'azienda produttrice sottolinea, come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, che questa "mano protesica è più naturale. Funziona in modo intuitivo e preciso e sta trasformando la vita e le abilità degli amputati in tutto il mondo. Le funzionalità spaziano dall'aiutare gli utenti a svolgere compiti semplici, come allacciarsi le scarpe, al ripristinare il controllo e l'autostima".

Leggi Anche Bebe Vio si sposa? Nozze in vista con Gianmarco Viscio

Bebe Vio promette di provarle per "fare tutti i gesti", soprattutto con il suo fioretto. E nella foto in cui sorride indossandole sembra voler graffiare con lo stesso impeto di una tigre.