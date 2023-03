Bebe Vio si sposa? Nozze in vista con Gianmarco Viscio

Bebe Vio, oro ai Giochi di Rio e di Tokyo, sarebbe vicina alle nozze con il fidanzato Gianmarco Viscio, sportivo 30enne che fino all’anno scorso militava nella Serie B di calcio a 8 dove gioca anche Francesco Totti. La coppia non ha confermato o smentito la notizia dei fiori d’arancio, ma la fiorettista è molto riservata sulla sua vita privata (solo lo scorso anno ha pubblicato le foto della sua festa di compleanno) e non ha mai ufficializzato sui social la sua storia d’amore.

Paparazzati a settembre

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati fotografati per la prima volta lo scorso settembre durante un aperitivo molto intimo. Tra i due sportivi è scattato un bacio e i paparazzi hanno immortalato tenerezze e sguardi complici. Anche allora la fiorettista, sempre ironica e simpatica, non ha commentato lasciando che il pettegolezzo girasse senza né confermare né smentire la storia d’amore. Anche del fidanzato Gianmarco Viscio si sa poco se non che militava nella serie B di calcio a 8. Entrambi riservatissimi non sono mai usciti allo scoperto e non hanno pubblicato sui social dettagli della loro unione. Ora secondo il settimanale “Chi” sono in programma nozze da favola, lo avrebbe confidato la Vio agli amici.