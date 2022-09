Bebe Vio innamorata del calciatore dilettante Gianmarco Viscio

Leggi Anche Bebe Vio lascia le protesi sul lettino al mare e lo scatto diventa virale

Bebe Vio è stata raggiunta dai flash sulla terrazza di un hotel lungo il Tevere. L’atleta 25enne e il suo partner si guardano intensamente negli occhi e poi si baciano. Eppure, Bebe Vio è attenta a preservare la privacy sulla sua vita sentimentale. Questa volta, trasportata dalle emozioni, la schermitrice abbassa la guardia e finisce nel mirino dei paparazzi. Su

Gianmarco Viscio

solo pochi dettagli sono noti alle cronache: la sua professione è ignota ma è un giocatore dilettante di calcio a otto che milita nella George Best Team, con un passato da difensore in una squadra di serie B.

Leggi Anche Bebe Vio compie 25 anni: guarda che compleanno indimenticabile

Bebe Vio ama confondere i fotografi e non dare mai nulla per scontato, ma questa volta l’hanno beccata persa per il suo Gianmarco. Si sono regalati un aperitivo in un cocktail bar fuori dalla movida romana, ma sulla terrazza che si affaccia sul Tevere sono stati immortalati dai flash. Infine, tra baci e coccole si sono diretti in auto per tornare a casa. Fino ai saluti dolci sotto casa di lei.



Della vita amorosa di Bebe Vio si sa poco o nulla, nonostante il suo mantra pare essere quello di rendere felice chiunque le stia accanto. Si contano sulle dita di una mano le paparazzate in compagnia e sempre con ragazzi misteriosi. Attenta a proteggere la sua privacy, con la sua disarmante ironia ed estrema naturalezza, la due volte campionessa paraolimpica di fioretto individuale ha sempre nascosto le sue frequentazioni fino all’altra sera quando i fotografi l’hanno vista più innamorata che mai. I due si baciano e si avvinghiano e i follower sognano già una bella storia d’amore.