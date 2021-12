Ghali ospite di Bebe Vio nella sua Academy "inclusiva": "Abbiamo bisogno di persone come te nella vita"

Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Integrarsi grazie allo sport e alla voglia di giocare insieme è vero swag", Ghali ringrazia così Bebe Vio, campionessa paraolimpica, per averlo invitato nella sua Bebe Vio Academy, postando sui social una serie di scatti dalla palestra, dove i ragazzi disabili e non, si allenano. Il rapper ha firmato autografi e posato insieme ai giovani atleti e su Instagram ha scritto: "Grazie Bebe Vio per avermi invitato alla tua Academy. Grazie per questa esperienza e per avermi fatto conoscere i tuoi giovani campioni. Abbiamo tutti bisogno di persone come te nella vita, ci sono quando vuoi e ricambio invitandovi al mio primo prossimo concerto".