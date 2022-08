Bebe Vio lascia le protesi sul lettino al mare e lo scatto diventa virale

Bebe Vio in vacanza all’Isola d’Elba posta una foto in cui mostra la scritta “Torno subito” su un lettino e appoggiate sull’asciugamano ci sono le sue protesi. Subito l’immagine della campionessa paralimpica è diventata virale e ha raccolto un mucchio di like.

Non è certo la prima volta che Bebe Vio lancia un messaggio positivo riguardo alla disabilità e all'accettazione di se stessi e anche questa volta è riuscita perfettamente nell’intento. In una recente intervista la campionessa paralimpica ha raccontato quando a 11 anni si è ritrovata davanti alla malattia e suo padre le ha dato la forza di combattere. "Ho avuto la fortuna di avere papà che in quel momento mi ha detto la cosa giusta, che mi sarei voluta sentir dire. Ha detto: stai zitta che la vita è una figata. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi".