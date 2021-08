Paralimpiadi, Bebe Vio dopo l'oro: "Ho rischiato di morire"

Un traguardo che l'atleta di Mogliano Veneto ha voluto condividere anche con il suo team: "Il dottor Accetta è stato bravissimo, come tutto lo staff. Io a Tokyo non dovevo esserci. Non so come abbiano fatto il mio fisioterapista Mauro Pierobon e il preparatore atletico delle Fiamme Oro Giuseppe Cerqua a fare questa magia".

"Sono state due medaglie (questa e quella di Rio 2016, ndr) completamente diverse. A Rio è stata l'emozione della prima volta, mentre qui è stata veramente tosta perché non era nemmeno scontato che potessi tornare a tirare", ha proseguito Vio. Che sui social ricorda con il suo solito entusiasmo: "Se sembra impossibile, allora si può fare..due volte!".